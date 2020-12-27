AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü. Vatandaşların büyük bir bölümünün de kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz