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AFYONKARAHİSAR - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
AFYONKARAHİSAR - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında, Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında, Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle anıldı.

Kocatepe Park'ındaki tören, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çaldığı sırada, yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.

Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AFYONKARAHİSAR - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AFYONKARAHİSAR - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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