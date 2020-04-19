AFYONKARAHİSAR 'Biz bize yeteriz' deyip, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı
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Sandıklı, Güncel

AFYONKARAHİSAR 'Biz bize yeteriz' deyip, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

'Biz bize yeteriz' deyip, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi Sami Erol, toplam 70 bin liralık veresiye defterlerini koronavirüs mücadelesi kapsamında 'Biz bize yeteriz' diyerek yaktı.

19.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:19
AFYONKARAHİSAR 'Biz bize yeteriz' deyip, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

'Biz bize yeteriz' deyip, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi Sami Erol, toplam 70 bin liralık veresiye defterlerini koronavirüs mücadelesi kapsamında 'Biz bize yeteriz' diyerek yaktı. Sami Erol, "Benim de yapabileceğim, gücüm buydu. Sağ olsunlar bu kararıma ailem de destek verdi. Tüm Sandıklılı hemşehrilerimden hiçbir alacağım yoktur. Helali hoş olsun" dedi.

Sandıklı'da lokanta işleten Sami Erol, ailesiyle karar alarak 6 yıldır biriktirdiği veresiye defterlerini yakarak, alacaklarını sildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyasından esinlenen Sami Erol, ailesi ve işletmesinde çalışan ustasının da desteğini alarak böyle bir şey yaptığını söyledi. Sami Erol, bundan sonra da ihtiyaç sahibi herkesin lokantasında ücretsiz sipariş verebileceğini kaydetti.

'PARAYI HER ZAMAN KAZANIRIZ'

Sami Erol, "30- 35 gündür dünya genelinde gerçekten çok büyük krize neden olan virüs nedeniyle Sandıklı'mızda da çok zor şartlarda esnaflık yapıyoruz. Vatandaşımız çok borçlu. Bizim buranın geçim kaynağının önemli bölümünü çiftçilik oluşturuyor. Bu nedenle kahvehane, lokanta gibi yerlerde veresiye dönüyor. Benim de 6 yıldır işletmemde 70 bin lira civarın alacak param vardı. Bunların içinde 10 TL de mevcut, 30 TL de mevcut, büyük rakamlar da var. Ailemle düşünerek, bu veresiye defterini yakma kararı aldım. Tabii bu düşüncemde en büyük etki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dediği 'Biz bize yeteriz' cümlesi oldu. Ben de dedim ki 'Biz bize yetelim'. Benim de yapabileceğim, gücüm buydu. Sağ olsunlar bu kararıma ailem de destek verdi. Ustam da destek verdi. Bu şekilde karar aldık. Dün başlattığım kampanya itibariyle tüm Sandıklılı hemşehrilerimden hiçbir alacağım yoktur. Helali hoş olsun. Bundan sonra da gerçekten maddi durumu olmayan ailemiz telefon ettiği zaman yemeğini yollarım. İş yerime gelirse otursun yesin. Para ikinci planda. Şu sıkıntılı günleri atlatalım, parayı her zaman kazanırız. Ben bu malı, mülkü, dükkanı Sandıklı'dan kazandığım parayla satın aldım. Gerektiğinde Sandıklılı vatandaşım için yerim" dedi.

AFYONKARAHİSAR 'Biz bize yeteriz' deyip, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

Kaynak: DHA

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