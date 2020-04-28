AFYONKARAHİSAR Bisikletine motor taktı Bisikletine motor taktıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel (19), hem bisiklete hem de motosiklete binme arzusunu giderebilmek için bisikletine motor taktı.

Bisikletine motor taktı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel (19), hem bisiklete hem de motosiklete binme arzusunu giderebilmek için bisikletine motor taktı. Mustafa Kemal Adıgüzel, boş zamanlarında ilçenin boş sokaklarında motorlu bisikletiyle gezerek zaman geçiriyor.

Sandıklı'da yaşayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel (19) hem bisiklet hem de motosiklete binme arzusunu gidermek için bisikletine benzinli motor takmaya karar verdi. Adıgüzel, bu isteğini gidermek için benzinli motor, karbüratör ve deposunu sipariş etti. Daha sonra uzun zamandır bindiği bisikletine motoru, deposunu ve karbüratörünü montajladı. Dişli ve zincir yardımıyla motor ve bisikletin arka tekerine bağlantı yapan Adıgüzel, bisikletinin hem motor hem de pedalla hareket etmesini sağladı. Mustafa Kemal Adıgüzel, boş zamanlarında ilçenin boş sokaklarında motorlu bisikletiyle gezerek zaman geçiriyor.

Mustafa Kemal Adıgüzel, "Bir yandan bisiklete binip bir yandan da motosiklete binme isteğim vardı. Böyle bir fikir geliştirdim. Zaten hızlı motorlar var. Onların distribütörlerinden motorunu getirtebiliyorsunuz. Oradan getirterek bu hevesimi almış oldum. Depo, karbüratör ve motor hepsi ayrı parça olarak geliyor. Ben birleştirdim" dedi.

Kaynak: DHA