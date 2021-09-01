Afyonkarahisar bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
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Afyonkarahisar bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Afyonkarahisar bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Afyonkarahisar Arap Boksu ve Kick Boks Şampiyonası tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Afyonkarahisar Arap Boksu ve Kick Boks Şampiyonası tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir termal otelde yapılan toplantı halk oyunu ekiplerinin gösterisi ile başladı. Toplantıda konuşan Uluslararası Arap Boks Federasyon Başkanı Hadi Sadri, bu şampiyonanın dünyanın en büyük şampiyonalarından olabileceğini söyledi. Birçok Arap ülkelerinden katılımcıların olacağını ifade eden Sadri, şampiyonanın 62 kanaldan naklen yayınlanacağını kaydetti. Vali Gökmen Çiçek de, Afyonkarahisar'ın böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Vali Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

"Gerçekten güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Ortak kültür ve ortak tarihimiz olan ülke gençlerinin ilimizi tercih ederek Arap coğrafyasıyla, körfez ülkelerinin gençlerinin, Afrika bölgesindeki gençlerin yapacağı şampiyonada Afyonkarahisar'ı tercih etmesi beni çok mutlu etti. Bu organizasyon çok önemli ve Afyonkarahisar için çok fayda sağlayacağını inanıyorum. Özellikle bu şampiyonların Afyonkarahisar gibi kadim şehirde yapılması gerçekten çok önemli. Biz artık uluslararası organizasyonların birkaç tanesini aynı hafta içerisinde yapabilecek kapasiteye geldik." - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Afyonkarahisar bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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