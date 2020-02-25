AFYONKARAHİSAR Binali Yıldırım'dan belediyeye ziyaret

25.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:29

Binali Yıldırım'dan belediyeye ziyaret

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.TÜGVA Afyonkarahisar Vakfı tarafından düzenlenen söyleşi için Afyonkarahisar'a gelen TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeybek, Yıldırım'a hediye olarak Zülfikar ile el dokuması kilim hediye etti. Binali Yıldırım'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Ülkemize yaptığı hizmetleri AK Parti iktidarı döneminde olsun, İstanbul Belediyesi'nde yapmış olduğu hizmetlerden olsun ülkemiz kendisini yakinen çok iyi biliyor. Kelimenin tam anlamıyla tam bir hizmet adamı. Allah kendisinden razı olsun, sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah ülkemize daha hayırlı hizmetler yapmaya vesile olsun" dedi. Binali Yıldırım da Mehmet Zeybek'in 5 yıl boyunca güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Yıldırım, "Değerli başkanımız 31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'ın şehr-i emini oldu ve belediye başkanı seçildi. Önceki belediye başkanımızdan bayrağı devraldı. Burhanettin Beyin bıraktığı görevleri ve yeni projeleri hayata geçirecek. Afyonkarahisar için 5 yıl güzel hizmetler yapacak. Buna yürekten inanıyorum ve üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA