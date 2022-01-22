Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı

AFYONKARAHİSAR'da etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Afyonkarahisar'da saat 16.00'da etkisini artıran kar yağışı kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 2 saatte oldukça etkili olan kar yağışı tüm şehri beyaza boyadı. Kentin diğer illerle bağlantı yolları Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sayesinde kapanmadı.

Kentin birçok noktasında kar nedeniyle araçlar maddi hasarlı kazalar yaşadı.