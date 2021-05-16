AFYONKARAHİSAR - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
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AFYONKARAHİSAR - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Afyonkarahisar'da taraftarlar evlerinin balkonlarına çıkarak sevinç yaşadı. Kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturan bazı taraftarlara ise polis ekipleri uyarılarda bulundu.

AFYONKARAHİSAR - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
AFYONKARAHİSAR - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
AFYONKARAHİSAR - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
AFYONKARAHİSAR - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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