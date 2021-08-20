Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
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Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler

Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımı istenmeyen görüntülere sahne oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımı istenmeyen görüntülere sahne oldu. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı kuyrukların oluştuğu dağıtımda, aşure ikramında bulunan belediye görevlileri ise dağıtımı maskesiz ve eldivensiz yaparak hijyen kurallarına riayet etmedi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure dağıtım bu yıl da yapıldı. Cuma namazı çıkışı Türbe (Mevlevi) Cami çevresinde gerçekleştirilen aşure dağıtımında güvenliği zabıta ekipleri sağlarken, birçok noktada yapılan dağıtımda korona virüse karşı alınan tedbirler yetersiz kalınca ortaya istenmeyen görüntüler çıktı. Aşure almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafesiz kuyruklar oluştururken, zaman zaman da kısa süreli izdihamlar yaşandı.

Dağıtım esnasında aşure ikramında bulunan belediye görevlilerinin maske ve ellerine eldiven takmadan yüzlerce kişiye aşure ikramı yapması da ortaya çıkan bir başka olumsuz görüntü oldu. Korona virüs tedbirlerinin neredeyse tamamı hiçe sayılarak yapılan aşure dağıtımında çok sayıda kişi kaplara konulan aşureleri alarak evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan, kuyruğa giren vatandaşlar da sosyal mesafe başta olmak üzere birçok korona virüs tedbirinin unutulmasında yine birbirlerini suçladı. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler
Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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