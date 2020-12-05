Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürelerini evlerinde geçiren vatandaşlara bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri amacıyla elma, portakal, mandalina ve muzdan oluşan meyve paketleri dağıttı.

Belediye Yardım Birimi ekiplerinin hazırladığı vitamin paketleri, görevlilerce kentteki yaklaşık 80 aileye ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara çeşitli meyvelerden oluşan vitamin paketi ikramında bulunduklarını belirtti.

Salgının Afyonkarahisar'da da etkisini sürdürdüğünü vurgulayan Zeybek, "Sosyal mesafe, maske ve temizlik hastalıktan korunmak için ne kadar önemli ise hastalığa yakalandıktan sonraki süreçte de insanın bağışıklık sisteminin güçlü olması da o kadar önemli. Bu süreçte hasta olan vatandaşlarımızın C vitamini alması gerekli. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu, sonucu pozitif olan vatandaşlarımızın evlerine kadar bu paketleri ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz