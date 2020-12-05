Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı

05.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:33

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürelerini evlerinde geçiren vatandaşlara bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri amacıyla elma, portakal, mandalina ve muzdan oluşan meyve paketleri dağıttı.

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürelerini evlerinde geçiren vatandaşlara bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri amacıyla elma, portakal, mandalina ve muzdan oluşan meyve paketleri dağıttı.

Belediye Yardım Birimi ekiplerinin hazırladığı vitamin paketleri, görevlilerce kentteki yaklaşık 80 aileye ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara çeşitli meyvelerden oluşan vitamin paketi ikramında bulunduklarını belirtti.

Salgının Afyonkarahisar'da da etkisini sürdürdüğünü vurgulayan Zeybek, "Sosyal mesafe, maske ve temizlik hastalıktan korunmak için ne kadar önemli ise hastalığa yakalandıktan sonraki süreçte de insanın bağışıklık sisteminin güçlü olması da o kadar önemli. Bu süreçte hasta olan vatandaşlarımızın C vitamini alması gerekli. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu, sonucu pozitif olan vatandaşlarımızın evlerine kadar bu paketleri ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı
Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı
Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı
Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

İlgili Haberler

Efeler Belediyesi, karantinadaki vatandaşların yardımına koşuyor
Efeler Belediyesi, karantinadaki vatandaşların yardımına koşuyor
Çameli Belediyesinden ekonomi gücü kötü olan vatandaşlara yardım
Çameli Belediyesinden ekonomi gücü kötü olan vatandaşlara yardım
Çankaya Belediyesinden vatandaşlara pandemi desteği
Çankaya Belediyesinden vatandaşlara pandemi desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 20:33:20. #1.15#
title