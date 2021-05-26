Afyonkarahisar Belediyesinden berberler ve kuaförler odasına kayıtlı üyelere bin liralık destek
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Afyonkarahisar Belediyesinden berberler ve kuaförler odasına kayıtlı üyelere bin liralık destek

Afyonkarahisar Belediyesinden berberler ve kuaförler odasına kayıtlı üyelere bin liralık destek
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesi, mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösteren berberler ve kuaförler odasına kayıtlı üyelere bin liralık destekte bulunacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösteren berberler ve kuaförler odasına kayıtlı üyelere bin liralık destekte bulunacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Pandemi döneminde de esnaf ve sanatkara destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Berberler Odası Başkan Yardımcısı olan Suat Uygur, kentteki berber ve kuaför esnafın pandemiden ciddi manada etkilendiğini ifade etti. Arkadaşlarla yaptığımız istişare ve meclisten aldığımız yetkiyle esnafımıza bir nebze olsun 'nefes' olmak istedik. Hatırlayacağınız üzere daha önce de genelge kapsamında uzun süredir kepenkleri kapalı olan restoran, çay ocağı, lokanta ve paket servisi yapan işletmelere bir desteğimiz olmuştu. Mücavir alan sınırlarımız içinde bulunan esnaf odasına kayıtlı berberler ve kuaförler odasına kayıtlı üyelere vereceğimiz destek hayırlı olsun."

Zeybek, "2019 yılı sonunda ülkemizde görülmeye başlanan ve halen devam eden Kovid-19 salgınından dolayı zor duruma düşmüş ve genelge sonrası işini kapatmak zorunda kalmış işletme sahibi küçük esnafımızın her zaman yanındayız. Rabbim en kısa sürede Kovid-19 salgınından ülkemizi ve tüm insanlığı ve esnafımızı kurtarsın." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekür etti.

Mücavir alan sınırları içerisinde olan kuaför ve berber esnafı, 2 Haziran Çarşamba gününe kadar Belediye Muhtar İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek destek paketinden faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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