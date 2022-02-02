Afyonkarahisar Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi'nde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2021'de "Gizemli Şehir Afyonkarahisar" sloganıyla kentin tanıtımın arttığını belirtti.

Afyonkarahisar'ın festivaller şehri olduğunu aktaran Zeybek, "Karavan Festivali gerçekleştirdik ve yoğun kar yağışına rağmen harika bir festival gerçekleşti. Yarışmalar, konserlerle çeşitli etkinliklerle şehir dışından gelen karavancılarla, yerli ve yabancı katılımcıları şehrimizde misafir ettik." dedi.

Zeybek, Afyonkarahisar'ı her yönüyle tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıda, 56 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.