Afyonkarahisar Belediyesi, yeni doğanlara bebek arabası hediye ediyor
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Afyonkarahisar Belediyesi, yeni doğanlara bebek arabası hediye ediyor

Afyonkarahisar Belediyesi, "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan çocukların ailelerine bebek arabası hediye ediyor.

15.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:30

Afyonkarahisar Belediyesi, "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan çocukların ailelerine bebek arabası hediye ediyor.

Proje kapsamında önceki yıllarda, Afyonkarahisar Belediyesi, yeni doğan bebekler için dağıttığı bebek setlerinin yerine daha kullanışlı ve uzun ömürlü olan bebek arabaları hediye etmeye başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, bundan böyle Afyonkarahisar'da doğan her bebeğe, bebek arabası hediye edecekleri söyledi.

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Çocuk arabalarımız gerek maddi değer olarak gerekse kullanım açısından daha önce dağıtılan bebek setlerine göre daha kullanışlı. Sosyal belediyecilik anlamında, yeni doğan çocuklarımızdan, yaşlılarımıza kadar birçok alanda hizmetlerimize devam ediyoruz. İnşallah, Afyonkarahisar merkezde ikamet ederek bebek sahibi olan bütün ailelerimize doğum raporlarını getirmeleri halinde arabalarımızı hediye edeceğiz. Bizim geleceğimiz yeni doğanlarımızın elinde ve yarınlarımız onlara emanet. Afyonkarahisar Belediyesi olarak her yaş gurubu vatandaşımıza yönelik faaliyetlerimiz var. Ailelerimizi de bu vesile ile tekrar tebrik ediyorum."

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni doğanlara bebek arabası hediye ediyor

Kaynak: AA

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