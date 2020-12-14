Afyonkarahisar Belediyesi yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti
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Afyonkarahisar Belediyesi yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti

14.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:24
Afyonkarahisar Belediyesi yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada yurt genelinde olduğu gibi kentte de hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların neredeyse tamamının yasağa uyarak evlerinden çıkmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada yurt genelinde olduğu gibi kentte de hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların neredeyse tamamının yasağa uyarak evlerinden çıkmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tedbirler Afyonkarahisar'da etkin şekilde yürütülüyor.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00'den itibaren başlarken, Afyonkarahisarlılar sokağa çıkma yasağına uydu. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerden itibaren 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar'da sokaklar boşaldı. Afyonkarahisar'ın tüm mahallelerde kurallara ve kısıtlamaya uyulduğu görülürken, Afyonkarahisar Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Uygulamaya konulan yeni kurallar ve sokağa kısıtlamasını kontrol etmek için Afyonkarahisar'da emniyet güçleri de geniş önlemler alarak Afyonkarahisar'ın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak denetlemelerini sürdürdü. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti
Afyonkarahisar Belediyesi yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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