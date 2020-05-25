Afyonkarahisar Belediyesi, vatandaşların bayramını "müzikli animasyon" ekibiyle kutluyor
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Afyonkarahisar Belediyesi, vatandaşların bayramını "müzikli animasyon" ekibiyle kutluyor

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle mahalleleri gezerek kutluyor.

25.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:25

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle mahalleleri gezerek kutluyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürülüğünce 30 kişilik "müzikli animasyon" ekibi oluşturuldu.

Ekip, konvoyla mahalleleri gezerek, vatandaşlara hem eğlenceli dakikalar yaşattı hem de çeşitli ikramlarda bulundu.

Evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla tempo tuttu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinden çıkamayan vatandaşlara bahar havası yaşattıklarını söyledi.

Salgının sona ermesi için "Evde kal." kampanyasına destek verdiklerini anlatan Akar, şöyle konuştu:

"İnşallah yakında amacımıza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Son istatistikler de bunu gösteriyor. İnsanlarımızın evlerinde kaldığı süreçte de Belediye olarak böyle bir eğlence etkinliği düzenledik. Müzikli animasyon ekiplerimiz mahallelerdeki çocuklarımızı sevindiriyor. Onlara çikolata, gofret ve boyama kitapları hediye ediyor."

Mahalle sakinlerinden Ömer Karamehmetoğlu da bayramın biraz buruk geçtiğini belirterek, "Bayram ziyaretleri olmadı maalesef. Fakat müzikli animasyon ekibi mahallemizi ziyaret etti. Bu bayram da onlar bizi mutlu ediyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Şevket Kara ise Afyonkarahisar Belediyesinin bayramda kendilerini yalnız bırakmadığını, hem eğlendiklerini hem de ikramları tattıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Belediyesi, vatandaşların bayramını 'müzikli animasyon' ekibiyle kutluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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