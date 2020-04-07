Afyonkarahisar Belediyesi sayaç okuma ve fatura dağıtımını durdurdu Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında su sayacı okuma ve fatura dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında su sayacı okuma ve fatura dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Abonelerin su faturaları ortalama tüketim üzerinden hesaplanacaktır. Düzenli sayaç okuma başladığında gerekli mahsuplaşma yapılacaktır. Kesilen faturanın tahsilatı ise mevcut son ödeme tarihinden itibaren 60 gün ileri tarihe ötelenmiştir." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA