Afyonkarahisar Belediyesi'nin iştirakı olan şirkette pay defteri skandalı

Sayıştaş Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Afyonkarahisar Belediyesi'nin en büyük iştirakı olan ve yüzlerce işçinin çalıştığı YÜNTAŞ Anonim Şirketi'nde pay defterinin ve bazı demirbaşların kaybolduğu ortaya çıktı.

Sayıştay Başkanlığı denetçileri, yaptıkları incelemenin ardından yayınladıkları raporda yüzlerce işçinin çalıştığı YÜNTAŞ'ın pay defterinin olmadığı skandalını ortaya çıkardı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin iştirakı olan ve kentin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'da yapılan denetimin ardından Sayıştay, büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Yayınlanan raporda YÜNTAŞ'ın 2020 yılı mali tablolarında yer alan 'Demirbaşlar ile Makine ve Cihazlar Hesapları'ndaki kayıtların fiili durumu yansıtmadığı vurgulanırken, 2020 yılında şirket yönetim binasına alınan demirbaşlar kayıtlara alınmakla birlikte daha önceki yıllarda kayıtlara alınan bazı demirbaşların varlığıyla ilgili bilgi edinilemediği belirtildi. Raporda demirbaşlar ile ilgili olarak, "YÜNTAŞ'ın Gazlıgöl Kaplıca İşletmesi'ne ait

demirbaşlarının çoğunun yıllar itibarıyla atıl duruma düştüğü, kayıtlardan düşülmesi gerekenlerin kayıtlardan düşülmediği, sağlıklı bir takip sisteminin olmadığı görülmüştür. YÜNTAŞ'ın işlettiği işletmelere ait kayıtlı demirbaşlardan örneklem yoluyla seçilen demirbaşlardan bazılarının varlığıyla ilgili bilgi edinilememiş ve geçmiş yıllarda atıl duruma düştü ise kayıtların akıbeti konusunda açıklama yapılamamıştır. 2020 yılı ve öncesinde envanter çalışması yapılmamış, işletmede kayıtlı envanterin mevcut durumu konusunda envanter defteri çıkarılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Şirketin pay defteri bulunamadı

Raporda en dikkat çekici detay ise şirketin pay defterinin ortadan kaybolduğu ifadeleri oldu. Konuyla ilgili raporda, "Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari defterlerden sayılan pay defteri, şirket yetkilileri tarafından kayıp olduğu belirtilerek denetime sunulamamıştır. Şirketin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sürecinde 6102 sayılı Kanun'a göre ticari defterlerden sayılan ve ilgili Kanun maddesine göre çeşitli bilgileri içerecek şekilde tutulması gereken pay defteri, kayıp olduğu gerekçesiyle denetime sunulamamıştır. Söz konusu denetim tespiti sonrasında şirket tarafından pay defterinin yeniden tasdik ettirilmesi için yasal işlemlerin başlatıldığı ve mahkeme kararının beklendiği ifade edilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Belediyesi'nden açıklama yapılmadı

Raporda ayrıca şirketin genel mali durumuna bakıldığında yıllar itibarıyla gelirlerinin giderlerini karşılamaktan uzak olduğu, vergi ve sosyal güvenlik prim borcu yükünün fazla olduğu ve spor kulüplerine yapılan yardımın mevzuata aykırı olduğu da aktarıldı.

Konuyla ilgili YÜNTAŞ ya da Afyonkarahisar Belediyesi'nden ise henüz bir açıklama yapılmadı. - AFYONKARAHİSAR

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