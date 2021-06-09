Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım- Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım- Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yıkımına başlanan eski Bağ-Kur binasındaki yıkım çalışmaları skandallara sahne oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım

Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yıkımına başlanan eski Bağ-Kur binasındaki yıkım çalışmaları skandallara sahne oldu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkım çalışmasında çocukların greyder, iş makinelerinin arasından geçerken görevlilerin onlara sadece bakmakla yetinmeleri ise akıllara durgunluk verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geçtiğimiz Mayıs içerisinde Eski Bağ-Kur binasının yıkım çalışmalarına başlandı. Yerine mekanik otoparkın yapılacağı binadaki yıkım çalışmaları devam ederken hiçbir güvenlik önlemi alınmadan greyder ve iş makineleri hummalı bir çalışma içerisine girdi. Yıkım yapılan alan güvenlik şeride ya da bariyerler kapatılmayınca yıkım alanı deyim yerindeyse kazalara davetiye çıkardı. Bölgeden geçen iki küçük çocuğun yıkım alanına girip greyderlerin arasından geçerek yürümeleri ve bunu gören görevlilerin ise sadece izlemeleriyse akıllara durgunluk verdi.

Yıkım çalışmasında hafriyat taşıyan kamyonlarında dorselerine branda çekmeden taşıma işi yapmaları bazı vatandaşların dikkatini çekince polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ise görevlileri kamyonların üstüne branda çekmeleri konusunda uyardı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin neden hiçbir güvenlik önlemi almadan ya da yıkım işini verdiği yüklenici firmayı denetlemediği ise belirsizliğini koruyor. Bölgede yıkım çalışması güvenliksiz ve kontrolsüz bir şekilde devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım- Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi
Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım- Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi
Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım- Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi
Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım- Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Ezgi Mola Atilla Taş Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Aziz Yıldırım Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım- Yıkım yapan iş makineleri arasında çocuklar dolaştı, görevliler izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 23:12:31. #1.15#

title