Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım
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Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım

Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yıkımına başlanan eski Bağ-Kur binasındaki yıkım çalışmaları skandallara sahne oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yıkımına başlanan eski Bağ-Kur binasındaki yıkım çalışmaları skandallara sahne oldu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkım çalışmasında çocukların greyder, iş makinelerinin arasından geçerken görevlilerin onlara sadece bakmakla yetinmeleri ise akıllara durgunluk verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geçtiğimiz Mayıs içerisinde Eski Bağ-Kur binasının yıkım çalışmalarına başlandı. Yerine mekanik otoparkın yapılacağı binadaki yıkım çalışmaları devam ederken hiçbir güvenlik önlemi alınmadan greyder ve iş makineleri hummalı bir çalışma içerisine girdi. Yıkım yapılan alan güvenlik şeride ya da bariyerler kapatılmayınca yıkım alanı deyim yerindeyse kazalara davetiye çıkardı. Bölgeden geçen iki küçük çocuğun yıkım alanına girip greyderlerin arasından geçerek yürümeleri ve bunu gören görevlilerin ise sadece izlemeleriyse akıllara durgunluk verdi.

Yıkım çalışmasında hafriyat taşıyan kamyonlarında dorselerine branda çekmeden taşıma işi yapmaları bazı vatandaşların dikkatini çekince polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ise görevlileri kamyonların üstüne branda çekmeleri konusunda uyardı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin neden hiçbir güvenlik önlemi almadan ya da yıkım işini verdiği yüklenici firmayı denetlemediği ise belirsizliğini koruyor. Bölgede yıkım çalışması güvenliksiz ve kontrolsüz bir şekilde devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım
Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım
Afyonkarahisar Belediyesi'nden kontrolsüz ve güvenliksiz yıkım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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