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Afyonkarahisar Belediyesi'nden halk otobüslerine zam

Afyonkarahisar Belediyesi'nden halk otobüslerine zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni zammın ardından halk otobüslerine nakit binişler 2,5 TL'den 3 TL'ye çıktı.

Afyonkarahisar Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısını yaptı. Trafik Komisyonu raporlarının oylandığı toplantıda, 2022 yılında işletilecek olan şehir içi toplu taşıma hizmeti karşılığında 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak ulaşım ücret tarifelerinin belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da görüşüldü. Oy birliği ile ulaşımda yeni ücretler belirlenmiş oldu. Buna göre halk otobüslerinde tam kart 2 lira 75 kuruş, öğrenci kart 2 lira 50 kuruş, kart dolumu 150 TL, öğrenci kart dolumu 115 TL, nakit biniş ücreti ise 3 TL olarak belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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