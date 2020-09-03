Afyonkarahisar Belediyesi'nden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
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Afyonkarahisar Belediyesi'nden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bazı iş adamlarından belediye başkan ve yardımcılarının isimleri kullanılarak bağış istendiği ve bu yöntemle dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtilerek vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
03.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:13

Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bazı iş adamlarından belediye başkan ve yardımcılarının isimleri kullanılarak bağış istendiği ve bu yöntemle dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtilerek vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde aynı yöntemlerle dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtilerek, "Son günlerde dolandırıcıların Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcılarımız Süleyman Karakuş, Murat Öner ve özel kalem müdürlüğümüzün ismini kullanarak şehrimizin önde gelen iş adamlarından bağış ve randevu talep ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızı dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya, itibar etmemeye, bu tür olaylara maruz kalan kişilerin şikayetlerini mutlaka adli mercilere bildirmelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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