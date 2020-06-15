Afyonkarahisar Belediyesi'nden çocuk sahibi olan ailelere bebek arabası Afyonkarahisar Belediyesi hayata geçirdiği "Hoşgeldin Bebek" Projesi ile yeni doğanlar için ailelere bebek arabası hediye ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi hayata geçirdiği "Hoşgeldin Bebek" Projesi ile yeni doğanlar için ailelere bebek arabası hediye ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yeni doğan bebekler için daha önce dağıtılan bebek setleri, yerini daha kullanışlı ve uzun ömürlü olan bebek arabalarına bıraktı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada doğumdan ölüme kadar vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Zeybek şöyle devam etti:

"Bundan böyle Afyonkarahisar'da doğan her bebeğe, bebek arabası hediye edeceğiz. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla hareket ediyoruz. Yeni doğan bebeklerin ülkemiz için umut ışığıdır. Bu projenin sosyal ve kültürel belediyeciliğin bir gereği olduğunu düşünüyorum. Biz bir nebze de olsa ailelere katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduk."

Yarınlarımız onlara emanet

Çocuk arabalarının gerek maddi değer olarak gerekse kullanım açısından daha önce dağıtılan bebek setlerine göre daha kullanışlı olduğunu aktaran Başkan Zeybek; "Sosyal belediyecilik anlamında, yeni doğan çocuklarımızdan, yaşlılarımıza kadar birçok alanda hizmetlerimize devam ediyoruz. İnşallah Afyonkarahisar merkezde ikamet ederek bebek sahibi olan tüm ailelerimize doğum raporlarını getirmeleri halinde arabalarımızı hediye edeceğiz. Bizim geleceğimiz yeni doğanlarımızın elinde, yarınlarımız onlara emanet. Afyonkarahisar Belediyesi olarak her yaş gurubu vatandaşımıza yönelik faaliyetlerimiz var. Ailelerimizi de bu vesile ile tekrar tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA