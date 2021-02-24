Afyonkarahisar Belediyesi esnafa bin lira destekte bulunacak
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Afyonkarahisar Belediyesi esnafa bin lira destekte bulunacak

24.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:36
Afyonkarahisar Belediyesi esnafa bin lira destekte bulunacak

Afyonkarahisar Belediyesi, uzun süredir kepenkleri kapalı olan restoran, çay ocağı, lokanta ve paket servisi yapan işletmelere bin lira nakdi destekte bulunacak.

Afyonkarahisar Belediyesi, uzun süredir kepenkleri kapalı olan restoran, çay ocağı, lokanta ve paket servisi yapan işletmelere bin lira nakdi destekte bulunacak.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak'ı ziyaret ederek, pandemi dolayısıyla genelge kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve paket servis yapan işletmelere bin lira destek vereceklerini bildirdi.

Esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olduklarını ifade eden Zeybek, pandemi döneminde işyerlerini durdurmak zorunda kalan işletmelere destek olacaklarını ifade etti.

2019 yılı sonunda ülkede görülmeye başlanan ve halen devam eden Kovid-19 salgınından dolayı zor duruma düşmüş ve genelge sonrası işini kapatmak zorunda kalmış işletme sahibi küçük esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde yine esnafa nefes olsun diyerek maddi destek vermeyi düşündük. Oda başkanlarıyla birlikte belirleyeceğimiz arkadaşlarımıza maddi desteğimiz olacak. Zor günler atlatıyoruz. Kolay değil işini ve aşını kaybeden arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Şunu iyi bilsinler ki belediye olarak her zaman yanlarındayız. Rabbim en kısa sürede Kovid-19 salgınından ülkemizi ve tüm insanlığı ve esnafımızı kurtarsın."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Zeybek Başkan'ın her zaman esnafına destek verdiğini ve vermeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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