Afyonkarahisar Belediyesi berber ve kuaförleri ücretsiz dezenfekte edecek
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Afyonkarahisar Belediyesi berber ve kuaförleri ücretsiz dezenfekte edecek

Afyonkarahisar Belediyesi berber ve kuaförleri ücretsiz dezenfekte edecek
06.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:39

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak olan tüm berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceklerini açıkladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak olan tüm berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceklerini açıkladı.

Başkan Zeybek berber ve kuaförlere hijyen seti ile birlikte siperlik maske hediye edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişte tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde kapanan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle sağlık kurallarına uygun bir şekilde tekrardan açılacağı duyurdu. Bunun üzerine yaklaşık 1,5 aydır dükkanları kapalı olan berber ve kuaförler için Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti. Başkan Zeybek şehirdeki tüm berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceklerin belirterek hijyen seti hediye edeceklerini ifade etti.

Süreç içerisinde açılacak tüm işletmeler dezenfekte edilecek

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek açıklamasında şunları söyledi;

"11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak tüm berberlerimizin ve kuaförlerimizin dükkanlarını dezenfekte etmek için programımızı oluşturduk. Belli periyotlarda şehrimizdeki tüm berberlerimizin ve kuaförlerimizin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceğiz, aynı zamanda kendilerine hijyen seti hediye ve siperlik maske edeceğiz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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