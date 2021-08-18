Afyonkarahisar Belediyesi 8 ay geç de olsa işçilerin yüzünü güldürmeyi başardı
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Afyonkarahisar Belediyesi 8 ay geç de olsa işçilerin yüzünü güldürmeyi başardı

Afyonkarahisar Belediyesi 8 ay geç de olsa işçilerin yüzünü güldürmeyi başardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesi ile işçiler arasında yılbaşından bu yana beklenen toplu sözleşme masası kurulurken, işçiler 8 ay geçte olsa sonunda zamlı maaşlar için gerekli olan imzaların atılmasının buruk sevincini yaşadı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile işçiler arasında yılbaşından bu yana beklenen toplu sözleşme masası kurulurken, işçiler 8 ay geçte olsa sonunda zamlı maaşlar için gerekli olan imzaların atılmasının buruk sevincini yaşadı. İşçilerin geriye dönük alacaklarının ise Ocak ayından sonra 2 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Yüntaş bünyesinde çalışan işçilerle Belediye - İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi arasında toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Toplu sözleşme Afyonkarahisar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin arasında imzalandı. Protokole göre 2021 Ocak-Aralık ayını kapsayan sözleşme gereği en düşük işçi maaşı ikramiyeler dahil 3 bin 600 TL olurken, en yüksek maaş ise 4 bin 92 TL oldu.

Yemek ücreti 5 TL'den 12 TL'ye yükseltildi

Evli 2 çocuklu bir işçilerin ikramiye dahil maaşı, 3 bin 717 TL'ye yükseltilirken, en yüksek işçi maaşı ise 4 bin 92 TL'ye yükseltildi. Protokole göre, yemek yardımı 5 TL'den 12 TL'ye çıkarken, Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 6'şar yevmiye ikramiyemiz olacak. Ayrıca Ocak ayından itibaren işçilerin geriye dönük alacaklarının iki taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Öte yandan, törende konuşan Başkan Şahin, protokolün 15 toplantı sonrası imzalandığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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