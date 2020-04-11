Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten hayırseverlere "zimem defteri" çağrısı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayırseverlere çağrıda bulunarak bakkal, marketler ve esnaflara borcu olan vatandaşların "zimem defterlerini" ödemeleri istedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayırseverlere çağrıda bulunarak bakkal, marketler ve esnaflara borcu olan vatandaşların "zimem defterlerini" ödemeleri istedi.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla Türkiye ve Afyonkarahisar'ın zor günlerden geçtiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Ramazan ayı ve içerisinde hayat bulan ve bir Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" anlayışını Afyonkarahisarlı hayırseverlerle hayata geçirmek istediklerini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dolayısıyla şu günlerde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve farkındalık oluşturmak için bir sosyal sorumluluğa imza atıyoruz. Halk arasında veresiye defteri olarak da bilinen bakkal, market ve esnaflardaki 'zimem defteri'nin ödenmesini hayırseverlerimizle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bu noktada hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşlarımızı mahallelerimizdeki bakkal, kasap ve manav gibi esnaflardan alışveriş yaparak, borcu bulunan hemşehrilerimizin veresiyelerini ödemelerini rica ediyoruz. Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Yardım yapacak olan hayırseverin, yardım yaptığı hemşehrimizi tanımadan onun borcunu küçük esnafımıza ödemesidir."

"Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek"

Zeybek, buradaki hedeflerinin hem hayırseverlerin hayrının yerini bulması, hem esnaf kardeşimizin bu süreçte ayakta kalması, hem de ihtiyaç sahibi ve çalışamayacak durumda olan hemşehrilerimizin de veresiye borçlarının ödenmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım olacağını aktaran Zeybek, "Uygulamayı özel kılan noktalardan biri de 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri olacak. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamak, Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA