Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten "Şehitler Takvimi" açıklaması

01.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:04

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2020 yılı "Şehitler Takvimi" dolayısıyla belediyeye siyah çelenk bırakılmasına ve şahsına yönelik ithamlara ilişkin, "Ağzından çıkan lafları düşünmeden söyledi ve bunun bedelini de hukuk yoluyla ödettireceğim, kusura bakmasın." açıklamasında bulundu.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Platformu üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın 2020 yılı "Şehitler Takvimi" ile ilgili açıklamaları ve belediye binası içerisine siyah çelenk koymasına ilişkin, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret ederek, çalışmalarına yönelik destek verdi.

Afyonkarahisar STK Platformu Başkanı Ali Zengin, ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlik ve gazilik unvanları üzerinden yapılan istismarı kabul etmediklerini söyledi.

Şehitlik kavramının incitildiğini ve dezenformasyona uğratılmasını şiddetle kınadıklarını dile getiren Zengin, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Belediyesinin şehit aileleri ve gazilerine yaptığı çalışmaları ortadadır. Şehitlik kavramı üzerinden kendi siyasi istikballerini oluşturmak isteyenler, son derece yanlış bir davranış içerisinde olmuşlardır. Belediyemizin, devletimizin, milletimizin Allah yolunda canlarını vererek, en yüce makama ulaşmış olan şehitlerimize sayısızlık yapması asla düşünülemez, akla bile gelemez. Devletimizin yetkililerinin bu şekilde itham edilmesinin son derece yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu konuda bütün STK'ler olarak belediye başkanımıza destek verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal ise Şehitler Takviminin kimsenin tekelinde olmadığını ve son 10 yıldır da Afyonkarahisar Belediyesince bastırıldığını belirtti.

"Siyah çelenk koymasını asla kabul edemeyiz"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kendisini ziyarete gelen Afyonkarahisar STK Platformu üyeleri, şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

2020 yılı "Şehitler Takvimi" üzerinden Afyonkarahisar Belediyesi ile kendisine yönelik açıklamalar yapanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını aktaran Zeybek, "Haddini bilmez birisinin belediyenin önüne gelerek siyah çelenk koymasını asla kabul edemeyiz. Kendisini şehit ve gazilerimizin tek temsilcisi zanneden o şahsı o şekilde konuşturanın da kim olduğunu çok iyi biliyorum. O şahsı figüran olarak kullanacaklarına yürekleri yetiyorsa kendileri çıksın, kendileri konuşsunlar." ifadesini kullandı.

"Hukuki yollara başvurdum"

Afyonkarahisar Belediyesinin, resmi bir kurum olduğunu hatırlatan Zeybek, kendilerinin muhataplarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile devlet yetkilileri olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Zeybek, sözlerine şöyle devam etti:

"Takvimde derneğin amblemine yer vermek zorunda değilim. Yüreği yetiyorsa kendisi yaptırsın takvimini. Benim muhatabım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüdür. Takvime de Bakanlığımızın amblemini koydum. Arşivleri de İl Müdürlüğümüzden aldık. 10 yıldır da dizgi ve baskısını belediyemiz yapıyor. Ağzından çıkan lafları düşünmeden söyledi ve bunun bedelini de hukuk yoluyla ödettireceğim, kusura bakmasın. Ben, Afyonkarahisar'da 232 bin hemşehrimin hakkını, hukukunu korumakla görevliyim. Kılı kırk yarıyorum. Kul hakkını gözetmeye gayret gösteriyorum. Devletimizin gelirini çarçur etmek gibi bir niyetim yok. Ama başkalarının niyetlerinin farklı olduğunu da biliyorum. Hukuki yollara başvurdum. Arkadaşımız derdini hukuk önünde ispatlasın."

Kaynak: AA