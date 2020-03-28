Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek hoparlörden halka seslendi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Korona virüs tedbirleri kapsamında hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Korona virüs tedbirleri kapsamında hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hoparlörden vatandaşlara seslenerek, tedbir alınması gerektiğini söyledi. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacaklarını söyleyen Başkan Zeybek, tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret etti. "Tedbir bizden, takdir Allah'tan" diyen Başkan Zeybek, "Bizim inancımız odur ki, "Tedbir bizden, takdir Allah'tan.. Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Allah'ın selamı, selameti hepimizin üzerine olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA