Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, dükkan sahiplerine kiraları erteleme çağrısı yaptı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaşanan yeni tip koranvirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı çeken esnafa destek olmaları için dükkan sahiplerinden kira bedellerini ertelemelerini istedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaşanan yeni tip koranvirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı çeken esnafa destek olmaları için dükkan sahiplerinden kira bedellerini ertelemelerini istedi.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, iyi günde, kötü günde bir ve bütün olan milletin dünyayı saran Kovid-19 hastalığını Allah'ın izniyle yenecek dirayete ve deneyime sahip olduğunu belirtti.

Yaşanan salgın ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından esnafın zor günler geçirdiğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Aldıkları ürünleri satamıyorlar maalesef raflarda bekliyor. Esnaf kardeşlerimiz ürünleri satacaklar paraya dönüşecek ki size olan kira borçlarını ve piyasaya olan borçlarını ödeyecekler. Bizler de Belediye olarak kiracılarımızın kira bedellerini 3 ay süreyle erteledik, ertelemekle de kalmayarak ve kapalı olduğu süre boyunca kendilerinden herhangi bedel de almayacağız. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda el birliği, gönül birliği ile esnaf kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında ve yardımcı olalım. Dükkan sahibi hemşehrilerimiz, kiracınızdan alacağınız kira bedellerini lütfen erteleyin. Tüm tedbirlerimizi alarak moralimizi, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatımızı en üst seviyede tutarak, koronavirüse karşı savaşı hep birlikte kazanacağız. Hep beraber burada dayanışma içerisinde, omuz omuza olmalıyız."

Kaynak: AA