Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, "belediyenin halk ekmek büfelerini kapattığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediyenin halk ekmek büfelerini kapattığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediyenin halk ekmek büfelerini kapattığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu büfelerin Afyonkarahisar Belediyesine bağlı YÜNTAŞ'a ait olduğunu hatırlattı.

Başkan Zeybek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büfeler haberde yazıldığı gibi yeni değil, salgının pik yaptığı 2020 yılında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla kapatıldı. Bu karara rağmen, Afyonkarahisar Belediyesi olarak garip gurebayı asla yalnız bırakmadık. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizim garip gurebayı düşünmeme, onların yanlarında olmama gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Öyle ki hem ramazan ayından önce hem de birlik ve beraberliğin, paylaşmanın adı olan ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek günlük üç çeşit yemeğin yanında ekmek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Kimseyi mağdur etme gibi bir lüksümüz de yok, hakkımız da yok."

Durumu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile de istişare ettiklerini vurgulayan Zeybek, "İl Hıfzıssıhha Kurulu bu ortamda dahi karar alır, büfeleri açmaya müsaade ederse biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay