Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte yapılacak etkinlik ve yatırım projeleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte yapılacak etkinlik ve yatırım projeleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

Zeybek, AFBEL otelde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılında Afyonkarahisar'da dolu dolu programlar hazırladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliklere ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz itibarıyla da Afyonkarahisar'da çok büyük etkinlikler düzenleyemeye başlayacaklarını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"2020 yılında bazı etkinlik ve yatırımlarımızı ötelemek durumunda kalmıştık. Devletin, Kovid-19'la mücadeleye başladığı andan itibaren bütçemizde yüzde 40-45 civarında bir düşüş oldu. Elhamdülillah, Afyonkarahisar Belediyesinin kimseye borcu yok. Planlamalarımızı ve yatırımlarımızı 2021 yılına göre ayarladık."

Zeybek, yıl içerisinde planlamaları yapılan etkinlik ve festival tarihleri ile kente yeni kazandırılacak yatırım projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantıda, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt da bir konuşma yaptı.

Program, daha sonra soru cevap şeklinde sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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