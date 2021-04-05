Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zeybek, mesajında, işgal güçleri ve yerli iş birlikçilerinin milli mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler yayarak, Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü kutladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı'nın, bugün yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını anımsatan Zeybek, şöyle devam etti:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Milletimizden aldığı güçle milli mücadelede milletin sesi olan Anadolu Ajansı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında ve terör operasyonlarında vatandaşların haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamış, olay yerinden büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları canlı yayınlarla Türkiye'nin haklılığını uluslararası kamuoyunda duyurmuştur.

Anadolu Ajansı günümüzde de koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede halkı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak, faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir. Milli ajansımızın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay