Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten açıklama Açıklaması

14.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:30

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol maçıyla ilgili olarak sosyal medyada hiçbir hakemin ismini vermediklerini ve Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF) hedef göstermediklerini belirtti.

Zeybek, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun basın açıklamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Mehmet Zeybek, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ile Gaziantep Basketbol karşılaşmasında, hakemlerin verdiği hatalı kararların, salonda bulunan taraflı, tarafsız herkesin gözü önünde cereyan ettiğini savundu.

Maçla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu eleştirinin, hiçbir şekilde hakaret içermediğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Yine açıklamamızda hiçbir hakem arkadaşımızın da ismini asla vermedik, federasyonumuzu hedef göstermedik. Bu bağlamda bizim hiçbir kişi ya da kurumla sosyal medya hesaplarımız üzerinden olayı kişiselleştirip, diyaloğa girme amacımız olmamıştır, olamaz da. Basketbol camiasının paydaşı olarak sporumuzun gelişmesi adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapacağımızı, birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA