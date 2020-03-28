Afyonkarahisar Belediye Başkanı hoparlörden Kovid-19'a karşı "Tedbirlere uyalım" çağrısı yaptı
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Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

Afyonkarahisar Belediye Başkanı hoparlörden Kovid-19'a karşı "Tedbirlere uyalım" çağrısı yaptı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.

28.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:18
Afyonkarahisar Belediye Başkanı hoparlörden Kovid-19'a karşı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.

Zeybek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Basın Yasın Birimindeki belediye hoparlöründen, Afyonkarahisar halkına seslendi.

"Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız" diyen Zeybek, şöyle konuştu:

"Bizim inancımız odur ki tedbir bizden, takdir Allah'tan... Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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