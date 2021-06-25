Afyonkarahisar Başsavcılığına atanan Başsavcı Karabacak'ı mesai arkadaşları uğurladı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcı Fatih Karabacak için adliyede uğurlama programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcı Fatih Karabacak için adliyede uğurlama programı düzenlendi.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları adliye önünde Karabacak'la buluştu.

Başsavcı Karabacak Edirne'de 3 yıl arkadaşça, kardeşçe ve dostça hep birlikte adalete hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

Herkese teşekkür eden ve mesai arkadaşlarından helallik isteyen Karabacak alkışlarla uğurlandı. Karabacak, kendi kullandığı aracıyla adliyeden ayrıldı.

-Mahkumların restorasyon işi öğrenmesine ön ayak olmuştu

Türkiye'deki cezaevlerinde sadece Edirne'de bulunan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne bağlı faaliyet gerçekleştiren Mimari Restorasyon Uygulama İş Kolu'nun kurulmasına ön ayak olan Karabacak, yerel tarihe ilgisiyle de tanınıyordu.

Günümüzde Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak kullanılan, 1827- 1893 yılları arasında yapılan ve daha sonra birkaç kez yangın ve tadilat geçiren, "Yanık Kışla" olarak da bilinen Mahmudiye Kışlası içinde yer alan giriş kapısını belirleyen kule yapıları ile 1827 yılında Sultan II. Mahmut tarafından yaptırıldığı belirtilen Piyade Kışla-ı Hümayun Camisi'nin restorasyon çalışmalarının başlamasına vesile olan Karabacak, 1696 yılına yapılan, zamanla işlevini kaybeden tarihi "Valide Sultan Çeşmesi"nin restoresinin yapılarak akar hale getirilmesini de girişimleriyle sağlamış, II. Abdülhamit zamanında yaptırılan Merkez Asker Hastanesi'nin kalan tek duvarının korunması amacıyla bölgenin Adalet Bakanlığı'na tahsisi için de girişimleri olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin