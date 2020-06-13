Afyonkarahisar Barosu hizmet binası temeli atıldı Afyonkarahisar Barosu'nun yeni hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Barosu'nun yeni hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Anayasa Mahkemesi Üyesi, eski Afyonkarahisar Baro Başkanı Mümtaz Akıncı, Baro Başkanı Turgay Şahin, baro yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.

Yeri tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirilen temel atma törende salgın tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

Çok kalabalık gerçekleştirilmeyen törende, önce çalışmalarda aksaklık yaşanmaması için kurban kesildi. Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilen törenin ardından konuşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Akıncı, birçok sivil toplum kuruluşunun kendi binası olmasına rağmen Afyonkarahisar Barosunun binasının olmadığını söyledi.

Yönetim kurulunun gayretleri ve Türkiye Barolar Birliğinin destekleriyle yeni binanın yapımına başlandığını aktaran Akıncı, "Yeni binanın baromuza katkılar sağlamasını diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." dedi.

Baro Başkanı Turgay Şahin ise binanın yapım sürecini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir hizmet binamız olmadan geldiğimiz noktayı yeni hizmet binamızın tamamlanması ile daha ileriye götürmek istiyoruz. Çok daha canlı bir temel atma töreni yapmayı isterdik ama pandemi sürecinde bu şekilde gerçekleştirdik. Hizmet binamız özellikle stajyer arkadaşların daha kaliteli hizmet alması ve iyi bir avukat olarak yetişmesi için vesile olacak. Önceliğimiz yeni avukatların iyi birer hukukçu olarak yetişmesi. Yeni hizmet binamızın Aralık ayında bitirilmesini yeni yılda da hizmete girmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA