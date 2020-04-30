AFYONKARAHİSAR Barajdan 13 bin metre ağ çıkarıldı

Barajdan 13 bin metre ağ çıkarıldıAFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesindeki Selevir Baraj Gölü'nde yapılan denetimlerde izinsiz baraja bırakılan toplam 13 bin metre kaçak misina ağ sudan çıkartılarak imha edildi.

Barajdan 13 bin metre ağ çıkarıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesindeki Selevir Baraj Gölü'nde yapılan denetimlerde izinsiz baraja bırakılan toplam 13 bin metre kaçak misina ağ sudan çıkartılarak imha edildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldıkları desteklerle denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda Şuhut'ta bulunan Selevir Baraj Gölü'nde gece saatlerinde Çay ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı denetimde gölün içinden toplam 13 bin metre misina ağ tespit edildi. Şuhut İlçe Jandarma ekiplerinin de desteğiyle sudan çıkarılan ağ imha edildi.

Kaynak: DHA