AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının düzenlediği Atatürk Kongre Merkezi'ne gelişi Mısri Mahallesi sakinleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da,...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının düzenlediği Atatürk Kongre Merkezi'ne gelişi
Mısri Mahallesi sakinleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Mısri Mahallesi'nde yapımı planlanan kentsel dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısında hak sahiplerine hitaben bir konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz