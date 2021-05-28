AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük"
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AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük"

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının düzenlediği Atatürk Kongre Merkezi'ne gelişi Mısri Mahallesi sakinleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının düzenlediği Atatürk Kongre Merkezi'ne gelişi

Mısri Mahallesi sakinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Mısri Mahallesi'nde yapımı planlanan kentsel dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısında hak sahiplerine hitaben bir konuşma yaptı.

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük'
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük'
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük'
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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