AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kırkgöz Köprüsü'nde yürümesi Bakan Karaismailoğlu'nun inceleme yapması Bakan Karaismailoğlu'nun fotoğraf çektirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kırkgöz Köprüsü'nde yürümesi
Bakan Karaismailoğlu'nun inceleme yapması
Bakan Karaismailoğlu'nun fotoğraf çektirmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz