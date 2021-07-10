AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kırkgöz Köprüsü'nde yürümesi Bakan Karaismailoğlu'nun inceleme yapması Bakan Karaismailoğlu'nun fotoğraf çektirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...