AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu
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AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kırkgöz Köprüsü'nde yürümesi Bakan Karaismailoğlu'nun inceleme yapması Bakan Karaismailoğlu'nun fotoğraf çektirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kırkgöz Köprüsü'nde yürümesi

Bakan Karaismailoğlu'nun inceleme yapması

Bakan Karaismailoğlu'nun fotoğraf çektirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu.

AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu
AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu
AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu
AFYONKARAHİSAR - Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz köprüsünde incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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