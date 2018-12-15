Afyonkarahisar Babadan Kalma Haşhaş Ezmeciliğini 27 Yıldır Sürdürüyor

Babadan kalma haşhaş ezmeciliğini 27 yıldır sürdürüyor

Afyonkarahisar'da evli ve 2 çocuk sahibi Halit Taşkın (41) babasından kalan haşhaş ezmeciliği mesleğini 27 yıldır sürdürüyor. Mesleğinin son temsilcilerinden Halit Taşkın, önceden günde 100- 150 kilo haşhaş ezmesi sattığını, bugün ise ancak 40- 50 kilo satabildiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da Halit Taşkın, babadan kalma haşhaş ezmeciliği mesleğini sürdürüyor. Tarihi Yağ Hali'ndeki iş yerinde 1991 yılından bu yana haşhaş ezmesi yapıp, satan Halit Taşkın, üretimde babadan kalma geleneksel yöntemleri kullanıyor. Afyonkarahisar'da haşhaş ezmeciliği işini yapanların sayısı her geçen gün azalırken, mesleğinin son temsilcilerinden Halit Taşkın, Türkiye'nin birçok iline ve tatil için kente gelenlerle birlikte yurt dışına haşhaş ezmesi gönderiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği belirtilen haşhaş ezmesinin kilogramı 14 liradan satışa sunuluyor.

'BABA MESLEĞİMİ DEVAM ETTİRİYORUM'

Halit Taşkın, ailesinin 1951 yılından bu yana haşhaş ezmeciliği işini yaptığını belirterek, Bu benim baba mesleğim. Babam 1951 yılından beri bu işin içindedir. Ben 1991 yılından beri babamın yanında bu mesleği devam ettiriyorum dedi.

Haşhaş ezmesini nasıl hazırladıklarını anlatan Halit Taşkın, kuru haşhaşı eledikten sonra 45 dakika makinede kavurduklarını aktardı. Daha sonra çekme işlemine geçtiklerini kaydeden Halit Taşkın, makineden çekilen haşhaş ezmesinin tüketime hazır hale geldiğini vurguladı.

'HAŞHAŞIN KOTASI KALDIRILSIN'

Haşhaş ezmesinin birçok hastalığa iyi geldiğini aktaran Halit Taşkın, haşhaş üretiminde devletin belirlemiş olduğu kotanın kaldırılmasını istedi. Kota kalkarsa hem çiftçinin hem de haşhaş ezmesi üreticilerinin kazanacağını belirten Taşkın, Başta damar tıkanıklarına birebir iyi geliyor. Romatizmaya faydası var, vücudu dinlendiriyor. Devlet kota uygulaması yapıyor. Devletten istediğimiz Türkiye genelinde haşhaşın kotasını kaldırılması. Çiftçinin haşhaşı rahatça yetiştirmesini istiyoruz. Afyonkarahisar dediğimiz zaman akla gelen haşhaştır. Bunun değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Kota kalkarsa hem köylünün kazancı artacak hem de biz daha çok kazanacağız diye konuştu.

EZMENİN İKİ ÇEŞİDİ YAPILIYOR

Haşhaş ezmesini iki farklı türde işlediklerini de belirten Halit Taşkın, birinin kahvaltıda bal, reçelle karıştırılıp tüketilebilen, diğerinin de hamur işlerinde kullanılan ezme olduğunu anlattı. Yöreye ait lokma, katmer, gözleme ve bükme gibi yiyeceklerde haşhaş ezmesinin kullanıldığını kaydeden Halit Taşkın, şöyle dedi

Şimdi de ilgi var ama eskiden daha çok ilgi vardı. Önceden günde 100 kilo, 150 kilo satarken, şimdi 40- 50 anca satılıyor. Biraz da vatandaşlara fiyatı yüksek geliyor. Bizim şu an köylüden alışımız 8-9 lira. İmal edip, satışımız 14 lirayı buluyor. Biz ucuz aldığımız zaman ucuz satacağız. Bize geldiğinde birçok işlemden geçiyor. Bizi de anca kurtarıyor bu rakamlar.

Halit Taşkın, Afyonkarahisar dışında birçok ilden ve Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçilerin de haşhaş ezmesine ilgi gösterdiğine dikkati çekti.