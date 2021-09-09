AFYONKARAHİSAR - Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: "Afyon benim için çok özeldi"
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AFYONKARAHİSAR - Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: "Afyon benim için çok özeldi"

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: "Afyon benim için çok özeldi"Dünyanın en büyük Motokros organizasyonlarından biri olan 2021 Motokros Avrupa Şampiyonası (EMX Open) salı günü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde sona erdi.

Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: "Afyon benim için çok özeldi"Dünyanın en büyük Motokros organizasyonlarından biri olan 2021 Motokros Avrupa Şampiyonası (EMX Open) salı günü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde sona erdi.

Şampiyonanın galibi İtalyan Davide de Bortoli, Afyon'daki ilk şampiyonluğu hakkındaki AA muhabirine konuştu.

Röportajda; galibiyetten dolayı çok mutluğunu, iyi ve teknik bir pist olan Afyon'un kendisi ve takımı için çok özel olduğunu ifade etti.

İtalyan sporcuTürkiye'ye ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Kiara Fontanesi: 'Türk insanı bir harika!'

Kadınlar Motokros Dünya Şampiyonası (WMX) da Salı günü Afyon'da yapıldı.

Afyon etabının her iki yarışında da birinci olan İtalyan pilot Kiara Fontanesi'ye göre Türkiye muhteşem bir organizasyona imza attı.

Türk insanın harika olduğunu söyleyen Fontanesi, şunları kaydetti:

"Türkiye büyük bir etkinlik düzenledi. Bunları Avrupa'da pek göremezsiniz. Pist, şimdiye kadar yarıştığım en iyi pistlerden biri. Yılda bir kez yarışmak hem hızlı hem de eğlenceli. Sizler çok iyi iş çıkarıyorsunuz."

Fontanesi, şampiyonluk unvanını korumayla ilgili olarak, "İspanyol pistinde hiç yarışmadım ve rakiplerim de orada bulunmadı. Türkiye'deki ilk seferimdi ve rakiplerim benden önce burada yarıştı. Kendine güveniyorsan ve her şey yolunda gidiyorsa bu o kadar da zor değil."

AFYONKARAHİSAR - Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: 'Afyon benim için çok özeldi'
AFYONKARAHİSAR - Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: 'Afyon benim için çok özeldi'
AFYONKARAHİSAR - Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: 'Afyon benim için çok özeldi'
AFYONKARAHİSAR - Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: 'Afyon benim için çok özeldi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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AFYONKARAHİSAR - Avrupa Şampiyonası (EMX Open) birincisi de Bortoli: "Afyon benim için çok özeldi" - Haberler Spor
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