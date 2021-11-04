AFYONKARAHİSAR - Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, toprağa verildi - Haberler
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AFYONKARAHİSAR - Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, toprağa verildi

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Paşa Cami Türk Bayrağına sarılı tabuttan görüntü Asker'in fotoğrafı Cenaze namazı Tabutun askerler tarafından taşınması CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal ve uluslararası alanda birçok dalda...

Paşa Cami

Türk Bayrağına sarılı tabuttan görüntü

Asker'in fotoğrafı

Cenaze namazı

Tabutun askerler tarafından taşınması CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal ve uluslararası alanda birçok dalda ödül kazanan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğrencileri tebrik ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilere, öğretmenleri ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti.

Link : https://we.tl/t-iRPqA4kieC

AFYONKARAHİSAR - Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR - Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR - Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, toprağa verildi

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
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