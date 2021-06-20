Afyonkarahisar-Antalya karayolu tek taraflı ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Antalya karayolunu birbirine bağlayan Karahisar Tüneli'nin bir tüpünde tırın devrilmesi sonucu yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunu birbirine bağlayan Karahisar Tüneli'nin bir tüpünde tırın devrilmesi sonucu yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Kaza sonrası yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunu Karahisar Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Afyonkarahisar istikametine Eyüp Akyol idaresindeki 15 AAL 356 plakalı tır tünel girişinde aşırı yağmurdan dolayı sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki bariyerlere ardından tünel girişine çarpıp yan yatarak sürüklendi. Kaza esnasında yol boş olması olası bir facianın önüne geçti. Kaza esnasında tırın hemen arkasında bulunan yolcu otobüsü ise sürücüsünün durumu fark edip son anda durması ile oluşabilecek bir kazayı ramak kala önledi. Kazanın ardından diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Akyol'u kabinden çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı.

YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazanın ardından devrilen tırın tünelin bir tüpünü tamamen kapatmasından dolayı yol tek taraflı olarak yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalırken, yolda kilometrelerde uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri yolu açmak için uzun süre uğraş verirken, ardından trafik akışının eski Antalya yolu üzerinden verilmesine karar verince yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, devrilen tırın tünel tüpünden çıkarılması için bölgeye vinç çağrıldı.

(Gökten Ceylan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı