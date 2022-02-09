Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.
ANTALYA (AA) - Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Damlalı Boğazı ile Başağaç rampası mevkisinde çok sayıda hasarlı kazanın meydana geldiği bildirildi.
Otogar Kavşağı'nda tır geçişleri ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu. Araçlar, dinlenme tesislerinde bekletiliyor.