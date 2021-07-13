Afyonkarahisar'da "Gazi Mecliste O Gece" konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da "Gazi Mecliste O Gece" konferansı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Allah'ın 15 Temmuz'da halkın kalbine, gerçekten bu ülkeyi koruma, kollama ve gerekirse canını feda etme görevi verdiğini belirterek, "Halk bu yönde gayret gösterdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Allah'ın 15 Temmuz'da halkın kalbine, gerçekten bu ülkeyi koruma, kollama ve gerekirse canını feda etme görevi verdiğini belirterek, "Halk bu yönde gayret gösterdi. Kader de bu yönde tecelli etti." dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, kentteki termal bir otelde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü, 64 fotoğrafın yer aldığı sergi incelemesinin ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın "Gazi Mecliste O Gece" konferansına katıldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Türk ve dünya darbeler tarihinde çok büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Eskiden hangi ülkede iktidarın değişeceği kağıt üzerinde yazılarak uygulandığını aktaran Çiçek, şöyle konuştu:

"Fakat 15 Temmuz'da bir millet, büyük bir direnişle bunu yıktı. Dünya'daki diğer milletlere de örnek oldu. Bu darbe girişiminden sonra da bir çok ülkede yapılan darbe girişimlerine karşı halk, bizdekine benzer şekilde direniş göstermeye başladı. Artık, dışarıda karar verilerek ülkelerdeki iktidarların o kadar kolay değişilemeyeceği gösterildi. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesinde bunu nasıl göstermişsek 15 Temmuz da bu şekilde oldu."

Çiçek, yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 15 Temmuz gecesinde milletvekillerinin gösterdiği kahramanlığın da bütün dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurulllah Okumuş da 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nce yapılmaya çalışılan darbe girişiminin dünyadaki diğer darbelere göre çok farklı özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Darbede hedefin yönetimi başkalarına servis etmek olduğunu belirten Okumuş, "Bu darbe hazırlığı birkaç ay veya yıl değil. En az 20-30 yıl sürmüştür. Bu darbe girişiminde asker ve yönetim değil, topyekun millet hedef alınmıştır. Bu darbe girişiminde dostluk, kardeşlik, dayanışma, kültür, din gibi milletin can damarı ve değerleri hedef alınmıştır. Bu darbe girişiminde ayrımcılık, bozgunculuk ve istikrarsızlık hedeflenmiştir. Bu darbe girişiminde demokrasi, Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu TBMM, hedef alınmıştır." diye konuştu.

"Sosyal medya etkili ve yararlı kullanılırsa, çok önemli bir takım açılımlara da yol açabiliyor"

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ünüvar, 15 Temmuz gecesinde TBMM'de yaşanan o anlar ile ilgili bir sunum yaptı.

Sunumun ardından değerlendirmede bulunan Ünüvar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da babası Erol Olçok ile Boğaziçi Köprüsü'ne giden Abdullah Tayyip Olçok, babasını hiç yalnız bırakmamıştır. Birlikte şehadet şerbetini içmiştir. Öyle çok genç gördüm ve onlar gerçekten sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıdır. Yine, sosyal medya belirli bir kesim tarafından eğlence ve haberleşme alanında kullanılan enstrümandır. Sosyal medya etkili ve yararlı kullanılırsa, çok önemli bir takım açılımlara da yol açabiliyor. Özellikle, Cumhurbaşkanımız Facetime'den çağrı yapması, bizim whatsap gruplarından yazışmalarımız, yine Meclisten Facebook, Twitter ve Instagram'la yaptığımız yayınlar, darbenin seyrini değiştiren çok önemli unsurlardı. O yüzden sosyal medya çok önemli. Ama milli sosyal medya araçlarını da üretilmesi, yapılması ve kullanılması da bu gerçek kadar önemli."

"Biz olursak iz bırakırız, o gün biz olduk iz bıraktık." diyen Ünüvar, "Allah, 15 Temmuz'da halkın kalbine, gerçekten bu ülkeyi koruma, kollama ve gerekirse canını feda etme görevini vermiştir. Halk bu yönde gayret gösterdi. Kader de bu yönde tecelli etti." ifadesini kullandı.

Konferansın ardından Vali Çiçek ile AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'a hediye takdim etti.

Afyonkarahisar'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını verdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını verdi
Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı
İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek İlyas Tetik Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Salih Uçan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da "Gazi Mecliste O Gece" konferansı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:02:56. #1.16#

title