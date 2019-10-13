Afyonkarahisar akrobasi finalinde mehmetçiğe akrobatik destek

13.10.2019 16:41

Afyonkarahisar'da Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali öncesi Türk motosiklet sporcuları Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek amacıyla Türk bayrağı ve asker üniformalarıyla özel gösteri yaptı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla TMF tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularıyla Türk motosiklet sporcularının mücadele ettiği Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde dün başladı. Yarışmanın bugünkü finali öncesi Türk sporcular Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla özel bir gösteri yaptı. Tük sporcular, 'Türkiyem', 'Vatanına göz dikeni ez oğul', 'Bir başkadır benim memleketim' türküleri eşliğinde izleyenleri hayran bırakan gösterilerini yaptı. Daha sonra motosikletlerinden inerek asker selamı veren sporcular, motosikletleri üzerlerinde ayağa kalkıp askerlere selam gönderdi.

'KALBİMİZ ONLARLA'

Gösteri sonrası duygularını paylaşan sporculardan Birkan Polat, Göbeklitepe Avrupa Finali için Afyonkarahisar'dayız. Şu anda yapmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'na tüm duygularımızı hissettirmek için yapmış olduğumuz bir organizasyon. Buradan sınırda bizler için savaşan tüm Mehmetçik abilerime, arkadaşlarıma dualarımız onlarla, kalbimiz onlarla biz de yapılan bu Avrupa finalinde Türk bayrağımızı dalgalandırmak için buradayız dedi.

'ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Zafer Can Güngör de Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerinin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Güngör, Şampiyonaya ülkemi temsil etmek için katıldım. Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz destek olsun diye biz burada bayrak kaldırdık. Onlara destek olsun diye, moral olsun diye gösteri yaptık diye konuştu.

'ALLAH ONLARIN GÜCÜNÜ VE KUVVETİNİ ARTIRSIN'

Güzel bir organizasyonda Mehmetçiğe destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da şunları söyledi

Olağanüstü bir gündem içerisinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisarlılar bizi bu organizasyonda da yalnız bırakmadı. Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatı'na buradan da olağanüstü bir destek var hem sporcularımızdan, hem de seyircilerimizden. Allah onların gücünü ve kuvvetini arttırsın. Bölgemizde büyük bir mücadele var ve bu mücadelede haklılığımızı gücümüzle beraber ortaya koyan bir Mehmetçiğimiz var. Buraya gelerek şampiyonayı izleyen herkese teşekkür ediyoruz.

Kaynak: DHA