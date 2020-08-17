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AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da arabada sinema etkinliği

Afyonkarahisar'da arabada sinema etkinliğiAfyonkarahisar'da 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği kapsamında 'Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı' adlı filmin gösterimi yapıldı.

17.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:53

Afyonkarahisar'da arabada sinema etkinliği

Afyonkarahisar'da 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği kapsamında 'Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı' adlı filmin gösterimi yapıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, kurulan dev ekran önüne park ettikleri araçlarında film keyfi yaptı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği devam etti. Dün akşam Motor Sporları Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek 'Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Filme vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDEN GÖRSEL ŞÖLENLİ TEŞEKKÜR Film öncesi araç sahipleri klakson ve farlarıyla görsel bir şölene de imza atarak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve personeline teşekkür etti. Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara su, meşrubat ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Filmi eşi Sevim Zeybek ile izleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, kültürel etkinliklerin bundan sonra da artarak devam edeceğinin müjdesini verdi. Başkan Zeybek, Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Afyonkarahisar'da hemşehrilerimizin hoşça vakit geçirmesi konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süre evde kaldık. Yeni normal hayatın başlamasıyla bizler de adım adım bu hayata vatandaşlarımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlarımızı arabada sinema ile sinema tutkusunu yeniden yaşatmak istedik. Bu etkinliğimiz de daha önceki etkinliklerimiz gibi yoğun ilgi gördü dedi.

'MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYENE DİKKAT EDELİM'

Belediye Başkanı Zeybek, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak, Sizler memnun kaldığınız sürece biz bu tür faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğimiz salgın dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen. Burada olduğu gibi sosyal mesafeyi tüm yaşantımızda uygulamamız gerekir. Bu vesileyle etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da arabada sinema etkinliği

Kaynak: DHA

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