AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede
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AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede

Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyedeAFYONKARAHİSAR'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

31.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:02

Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede

AFYONKARAHİSAR'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce 28 Ağustos'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında; Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede

Kaynak: DHA

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