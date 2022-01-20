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Afyonkarahisar adeta buz tuttu

Afyonkarahisar adeta buz tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hava sıcaklıklarının gündüz eksi 7 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar adeta buz tutarken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınca cadde ve sokaklarda adeta in cin top oynadı.

Hava sıcaklıklarının gündüz eksi 7 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar adeta buz tutarken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınca cadde ve sokaklarda adeta in cin top oynadı.

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece 10 gündüz ise eksi 7 dereceleri gördüğü kentte bir çok evin olukları ve sokak çeşmeleri buz tuttu. Vatandaşlar ise zaruri olmadıkça dışarıya çıkmayarak kendilerini soğuk havadan korumaya çalıştı. Soğuk havadan sokak hayvanları da nasibini alırken, kedi ve köpekler güneş açtığı yerlerde durarak ya da araç altılarına sığınarak soğuktan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar soğuk havadan araçlarını korumak içinse araç camlarını bez ya da naylonlarla kapattı. Meteorolojik verilere göre, kentte olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

(Gökten Ceylan - Hayati Kanat-İHA)

Afyonkarahisar adeta buz tuttu

Afyonkarahisar adeta buz tuttu

Afyonkarahisar adeta buz tuttu

Afyonkarahisar adeta buz tuttu

Afyonkarahisar adeta buz tuttu

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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