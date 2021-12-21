Afyonkarahisar'a yağan kar şehir dışında misafir çekiyor

İZMİR (İHA) - Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Seyrine doyumsuz kar manzarasını görüntülemek için şehir dışından gelen vatandaşlar ise kent merkezine akın etti.

Afyonkarahisar'da hafta sonu itibariyle başlayan kar yağışı belirli aralıklarla devam ediyor. Kenti sembollerinde olan tarihi Karahisar Kalesi de karlar altında kaldı. Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan ve yaz aylarında bir çok vatandaşın da uğrak noktası olan Anıt Park'ta beyaz örtünün altında kaldı. Parka gelen gençlerim kardan adam yaptıkları görüldü.

İzmir'den Afyonkarahisar'a gelen Abdullah Olçun, Afyonkarahisar'a karın çok yakıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz İzmir'den Afyonkarahisar'a karı görmek için geldik. Ben Güney kasabalıyım. Bu güzel şehrimizi eşimle gezmek için geldik, onun için buradayız. Bu kar Allah'ın bir nimeti, altın değerinde. Çok memnunuz, görseli ve havası çok güzel, harika bir gün geçiriyoruz. Memleketimizi özledik onun için buradayız. Hem kasabamızı ziyaret ettik hem termalleri ziyaret ettik. Şimdide geldik tam merkezde bu güzellikleri eşimle beraber tatmaya çalışıyoruz."

Karahisar Kalesi manzarası ile dikkat çekti

Afyonkarahisar'da dört mevsimin yaşandığını ifade eden Gültekin Başer de, "Mesela İstanbul'da bunu seyredemezsin, senelerdir kar yağmayan yer var. Afyonkarahisar'ımız çok güzel ben seviyorum. Biraz daha turizme yatkın olsak daha çok gelir olur diye düşünüyorum."

Öte yandan bazı vatandaşlarda Karahisar Kalesi ile karın çok anlamlı olduğunu ve kentin çeşitli noktalarında kar manzaralarının oluştuğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR